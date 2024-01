FW-M: Rauch in einem Lagerzelt (Riem)

München (ots) - Mittwoch, 10. Januar 2024, 15.21 Uhr Hiltenspergerstraße Am Mittwochnachmittag ist es in einem Müllraum eines Mehrparteienhauses zu einem Brand gekommen. Der entstandene Sachschaden wird seitens der Feuerwehr auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Ein Bewohner des Gebäudes bemerkte Rauch in einem zum Müllabwurfschacht führenden Flur und informierte die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte ...

