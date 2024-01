FW-M: Rauch aus Müllabwurfschacht (Schwabing-West)

München (ots) - Samstag, 6. Januar 2024, 19.43 Uhr Staudingerstraße Zu einem Kleinbrand ist es am Samstag in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Die Brandmeldeanlage alarmierte die Feuerwehr und verhinderte so Schlimmeres. Verletzt wurde bei dem Brandeinsatz niemand. In einer Wohnung geriet in der Küche ein Stapel Papier in Brand. Der automatische Rauchmelder schlug Alarm und über die Brandmeldeanlage ...

mehr