POL-BO: Hochsaison für Langfinger - Polizei gibt Tipps zum Schutz vor Taschendiebstahl

Bochum, Herne, Witten (ots)

Im Gedränge der Innenstädte, auf Weihnachtsmärkten oder in Bussen und Bahnen haben Langfinger leichtes Spiel. So ist es in den vergangenen Tagen auch in Bochum, Herne und Witten vermehrt zu Taschendiebstählen gekommen.

Jeder kann Opfer von Taschendieben werden - deshalb sollten Sie es den Tätern so schwer wie möglich machen und folgende Tipps beachten:

- Tragen Sie Bargeld, Kreditkarten und wichtige Dokumente in den geschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung oder in Brustbeuteln und Gürteltaschen.

- Führen Sie nie mehr Bargeld als unbedingt nötig mit. Wickeln Sie größere Einkäufe grundsätzlich mittels des bargeldlosen Zahlungsverkehrs ab und richten Sie Tageslimits für Ihre Kreditkarten ein.

- Trennen Sie bei der Aufbewahrung möglichst zwischen Ausweisdokumenten und Geldmitteln.

- Halten Sie mitgeführte Handtaschen oder Rucksäcke immer geschlossen und mit dem Verschluss zum Körper ausgerichtet unter dem Arm oder vor dem Körper.

- Seien Sie misstrauisch, wenn jemand versucht, Sie abzulenken. Halten Sie eine schützende Distanz zu Ihrem Gegenüber ein.

- Behalten Sie Ihre Handtasche, Ihre Einkäufe und Ihr Gepäck stets im Auge, ganz gleich wo Sie sind, ob im Restaurant, bei der Anprobe von Kleidung oder unterwegs.

- Legen Sie ihre Handtasche oder ihre Geldbörse niemals in einen Einkaufswagen oder offen auf Flächen.

- Sollten Sie den Verlust Ihrer Kreditkarte feststellen, weisen Sie sofort telefonisch die Sperrung der abhanden gekommenen Kreditkarte an. Anschließend sollten Sie bei der Polizei zusätzlich eine KUNO-Sperrung beantragen und den Verlust durch Diebstahl anzeigen. Trotz der zentralen Sperrnummer (+49) 116 116 haben einige Banken noch eigene Notrufnummern. Sollten Sie die Sperrnummer Ihrer Bank nicht kennen, hilft Ihnen die Polizei gerne weiter.

