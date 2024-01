POL-OE: Zigarettenautomat aufgebrochen

Wenden (ots) - Unbekannte Täter sind am Sonntag (21. Januar) zwischen 16:15 Uhr und 18 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Hammerstraße in der Ortschaft "Wendenerhütte" eingedrungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchten die Täter dort, in zwei Wohnungen einzubrechen, betraten jedoch nur eine. In dieser durchsuchten sie sämtliche Räume. Ob die Täter etwas erbeuteten, konnte zur Zeit der Anzeigenaufnahme noch nicht festgestellt werden. Die Kriminalpolizei ...

