LPI-J: Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Am Donnerstagmorgen befuhren eine 32jährige Seat-Fahrerin und eine 54jährige Renault-Fahrerin in dieser Reihenfolge die Weimarische Straße in Buttelstedt in Fahrtrichtung Weimar. An der dortigen Tankstelle beabsichtigte die 54jährige nach links abzubiegen, musste allerdings erst den Gegenverkehr durchfahren lassen. Die Seat-Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Renault auf, wodurch dessen Fahrerin leicht verletzt wurde. Sie suchte im Nachgang selbständig einen Arzt auf. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden, sie blieben fahrbereit.

