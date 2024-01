LPI-J: Ladendieb tritt und schlägt um sich

Jena (ots) - Am heutigen Donnerstag bildeten zahlreiche LKW's und Sattelzugmaschinen in den frühen Morgenstunden einen vorher angemeldeten Protest-Konvoi mit ihren Fahrzeugen in Form eines Versammlungsaufzuges. Dieser startete am GVZ in Erfurt, führte durch die Erfurter Innenstadt über die Bundesstraße nach Weimar und die dortige Innenstadt und folgend nach und durch Jena, wo dieser nach circa 5 Stunden Fahrtzeit auf ...

mehr