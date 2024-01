Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildunfall

Jena (ots)

Wolfersdorf: Am Mittwochmorgen kam es auf der Landstraße L1077 zwischen Breitenhain und Wolfersdorf zu einem Wildunfall. Dabei befuhr die 45-jährige Fahrzeugführerin die Landstraße aus Richtung Breitenhain kommend, als unmittelbar ein Reh die Fahrbahn querte. Dadurch kam es zur Kollision. Das Reh flüchtete in den Wald. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

