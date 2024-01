Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Von Straßenbahn erfasst

Jena (ots)

Von der Straßenbahn erfasst und dadurch schwer verletzt wurde am Mittwochvormittag ein 29-jähriger Mann in Jena. Dabei überquerte der Mann den Angaben zufolge die Doppelgleise an der Haltestelle Kieshügel, ohne auf ein- oder ausfahrende Bahnen zu achten. Auch auf Klingeln des Bahnfahrers erfolgte keine Reaktion, sodass eine Kollision nicht mehr zu verhindern war. Hierdurch stürzte der 29-Jährige und blieb schwer verletzt am Unfallort liegen. Zur weiteren Behandlung wurde der Mann ins Klinikum Jena gebracht.

