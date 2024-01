Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: LKW streift PKW

Bad Sulza (ots)

Gegen 12 Uhr mittags kam es gestern in Bad Sulza zu einem Verkehrsunfall. In der Arthur-Heyland-Straße ist ein LKW-Fahrer mit seinem Auflieger an einem dort parkenden Skoda hängengeblieben. Bei dem Zusammenstoß wurden der Seitenspiegel und der Blinker des PKW abgerissen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

