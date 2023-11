Bundespolizeidirektion München: Zugbeschädigung durch Steinwurf / Keine Verletzten aber hoher Sachschaden

Bundespolizeidirektion München

Montagabend (6. November) kam es am Güterbahnhof München Süd zu einem Steinwurf auf einen fahrenden Meridian, in Folge dessen eine Zugscheibe zu Bruch ging. Gegen 18 Uhr bemerkte der 36-jährige Triebfahrzeugführer mehrere Einschläge, mutmaßlich von Schottersteinen, bei der Durchfahrt des Zuges am Münchner Südbahnhof und veranlasste eine Information an die Bundespolizei. Bei Ankunft des Zuges am Münchner Hauptbahnhof stellte eine Streife eine erheblich beschädigte Fensterscheibe fest. Diese musste in der Folge komplett ersetzt werden. Ersten Ermittlungen zufolge liegt der Sachschaden bei ca. 3.000 Euro. Die Ermittlungen zu möglichen Tatverdächtigen dauern an.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell