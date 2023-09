Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Versuchter Fahrraddiebstahl mündet in vorläufige Festnahmen und Ermittlungsverfahren

Darmstadt (ots)

Der Versuch zweier Männer, am frühen Samstagmorgen (9.9.) in der Schuknechtsraße ein Fahrrad zu entwendeten, scheiterte und mündete in ihren vorläufigen Festnahmen. Gegen 6.40 Uhr hatte das Duo die Aufmerksamkeit von Zeugen geweckt, als sie sich auf verdächtige Art und Weise mit Werkzeugen an einem Zweirad zu schaffen machten. Glücklicherweise hielt das Schloss stand und beide traten die Flucht an. Die Zeugen regierten vorbildlich und informierten umgehend die Polizei. Mithilfe ihrer Personenbeschreibung nahmen die hinzueilenden Beamten beide Tatverdächtige noch in Tatortnähe fest und stellten Beweismaterial sicher. Die vorläufig Festgenommenen, bei denen es sich um einen 43-Jährigen aus Reinheim und seinen 31 Jahre alten Begleiter handelte, kamen mit zur Wache. Dort erfolgten die Anzeigenaufnahme und ihre erkennungsdienstlichen Behandlungen. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden beide Männer entlassen. Sie werden sich nun zukünftig strafrechtlich verantworten müssen.

