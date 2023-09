Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: 35-Jähriger nach Festnahme in Klinik eingewiesen

Bensheim (ots)

Ein 35-Jähriger wurde nach seiner Festnahme am Sonntagvormittag (10.9.) in eine Fachklinik eingewiesen und muss sich jetzt wegen des Verdachts der Bedrohung und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich verantworten. Gegen 9 Uhr hatten Zeugen über Notruf die Polizei alarmiert und einen mit einem Messer bewaffneten Mann auf einem Fahrradweg zwischen Einhausen und Bensheim gemeldet. Laut der Meldung würde der Mann laut herumschreien, hinter Passanten herlaufen und diese mit einem Messer bedrohen. Auf die Zeugen machte er einen alkoholisierten Eindruck. Sofort herbeigeeilte Streifen konnten den Beschriebenen antreffen und festnehmen. Bei der polizeilichen Maßnahmen mussten die Einsatzkräfte Pfefferspray einsetzen. Ein Alkoholtest verlief negativ, bei seiner Durchsuchung stießen die Streifen jedoch auf Kleinstmengen Cannabis. Auch das mutmaßlich genutzte Messer konnte vor Ort aufgefunden werden. Aufgrund seines psychischen Zustandes wurde er im Anschluss in eine Klinik eingewiesen. Das Kommissariat 41 der Kriminalpolizei in Bensheim hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell