Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe: Wer kennt diese Frau?

Minden (ots)

Die Ermittler der Kriminalpolizei in Minden suchen derzeit nach einer mutmaßlichen EC-Kartenbetrügerin. Dazu erhoffen sich die Beamten über eine Öffentlichkeitsfahndung auf die Spur der unbekannten Frau zu kommen.

Die Unbekannte wird von den Ermittlern verdächtigt, einer Seniorin (85) die EC-Karte auf unbekannte Art zunächst entwendet und anschließend am 19. Dezember 2022 in vier Fällen missbräuchlich an einem Geldautomaten der Volksbankgeschäftsstelle am Markt in Minden benutzt zu haben. Dabei konnte die Frau von einer Sicherheitskamera aufgezeichnet werden. Weil bisherige polizeiinterne Ermittlungen nicht zur Ergreifung der Frau führten, ordnete ein Gericht nun die Öffentlichkeitsfahndung an.

Zur Tatzeit trug die im Alter von 60 bis 70 Jahren geschätzte und offenbar schlanke Frau einen dunklen Mantel und augenscheinlich eine Kombination aus Mütze, Hut und Kopftuch auf dem Kopf.

Die Ermittler fragen: Wer kennt die abgebildete Person oder wer kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise werden von der Kripo Minden unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

Die Fotos der bisher unbekannten Frau finden sich im Fahndungsportal der Polizei NRW unter: https://polizei.nrw/fahndung/100181

