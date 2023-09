Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: 25-Jähriger nach versuchtem Fahrraddiebstahl festgenommen

Tabletten und Haschisch sichergestellt

Bischofsheim (ots)

In der Nacht zum Montag (11.9.) haben Polizeistreifen im Bereich der Darmstädter Straße einen 25 Jahre alten Mann nach einem versuchten Fahrraddiebstahl vorläufig festgenommen. Gegen kurz vor 1 Uhr verständigte eine Zeugin telefonisch die Polizei und meldete, dass sich eine Person mit einer Bohrmaschine an einem Fahrrad an einem Ständer für Leihfahrräder zu schaffen macht. Bei Eintreffen der Polizeistreife wirft der Unbekannte den Bohrer weg und flüchtet. Die Polizeikräfte können den 25-Jährigen nach kurzer Verfolgung einholen und überwältigen. Bei seiner Durchsuchung beschlagnahmte die Streifenbesatzung mehr als 130 Schlaf- und Beruhigungstabletten sowie über 150 Gramm Haschisch. Darüber hinaus wurde die Bohrmaschine sowie weiteres Werkzeug am Tatort sichergestellt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt musste der 25-Jährige eine Blutentnahme auf der Wache über sich ergehen lassen. Im Anschluss kam er über Nacht ins Polizeigewahrsam und wird im Laufe des Montags einem Haftrichter vorgeführt, der über die Untersuchungshaft entscheiden soll.

