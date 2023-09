Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Nach Telefonnummer gefragt und Geld erbeutet

Polizei ermittelt nach Trickdiebstahl

Pfungstadt (ots)

Die Hilfsbereitschaft einer Anwohnerin in der Nahestraße hat ein noch unbekannter Täter am Samstagmorgen (9.9.) ausgenutzt und Beute gemacht. Gegen 10.30 Uhr soll der Mann an der Tür der Pfungstädterin geklingelt und vorgegeben haben, eine Telefonnummer in einem Telefonbuch suchen zu wollen. Dabei nutzte der Kriminelle anschließend einen Augenblick ihrer Unaufmerksamkeit und entwendete Bargeld aus der Wohnung. Zu seiner Beschreibung ist bekannt, dass es sich um einen etwa 20 bis 30 Jahre alten und 1,70 bis 1,80 Meter großem Mann gehandelt haben soll. Seine Statur wurde als "kräftig" wahrgenommen. Zum Zeitpunkt der Tat war er mit einem hellen Oberteil sowie einer hellblauen Hose bekleidet. Er hatte kurze und braune Haare. Das Kommissariat 21/22 ermittelt und sucht Zeugen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat und Hinweise zu dem Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/9690, zu melden.

