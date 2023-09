POL-DA: Erbach: Automat im Visier Krimineller

Kelsterbach (ots) - Kriminelle hatten es in der Zeit von Freitagnachmittag (8.9.) bis Samstagnachmittag (9.9.) auf eine Kindertagesstätte in der Pfarrgasse abgesehen. Gegen 16.30 Uhr am Samstag bemerkten Zeugen die Spuren der bislang noch unbekannten Täter, die seit 16 Uhr am Vortag in das Anwesen eingedrungen waren. Nach ersten Erkenntnissen hatten sich die Unbekannten durch eine Tür gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude ...

