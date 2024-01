Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: LKW-Korso durch Erfurt-Weimar-Jena am 11.01.2024

Jena (ots)

Am heutigen Donnerstag bildeten zahlreiche LKW's und Sattelzugmaschinen in den frühen Morgenstunden einen vorher angemeldeten Protest-Konvoi mit ihren Fahrzeugen in Form eines Versammlungsaufzuges. Dieser startete am GVZ in Erfurt, führte durch die Erfurter Innenstadt über die Bundesstraße nach Weimar und die dortige Innenstadt und folgend nach und durch Jena, wo dieser nach circa 5 Stunden Fahrtzeit auf Höhe der Ortslage Maua final endete. Insgesamt waren circa 150 Zugmaschinen ohne Auflieger und LKW ohne Anhänger an dem Aufzug beteiligt. Der Aufzug maß eine Länge von circa 5km. Durch das Zusammenwirken zwischen Versammlungsleiter, Teilnehmern, der Polizei und der Versammlungsbehörde konnte die Versammlung ohne sicherheitsrelevante Zwischenfälle stattfinden.

