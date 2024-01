Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Vereinsheim

Finnentrop (ots)

Ein Einbruchsversuch in ein Vereinsheim in der Straße "Im Ohl" hat sich am Montag (22. Januar) zwischen 11:25 Uhr und 16:20 Uhr ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat ein unbekannter Täter versucht, mit einer Brechstange in die Umkleidekabinen sowie einen Lagerraum einzudringen. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell