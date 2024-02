Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld - Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

ALFELD (vos). Am 19.02.2024 gegen 16:45 Uhr kam es in der Gustav-Stoltze-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 69-jähriger Alfelder befuhr mit seinem Motorroller die Straße von der Carl-Heise-Straße kommend in Richtung der Straße Am Sindelberg. Dabei kam ihm nach den bisherigen Erkenntnissen in einer Kurve ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer in einem dunkelblauen Wagen entgegen, der die Kurve vermutlich schnitt und den Rollerfahrer dadurch zur Gefahrenbremsung zwang. Der Rollerfahrer stürzte und verletzte sich leicht; der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen. Zeugen des Unfalls, insbesondere solche, die Angaben zu dem Pkw machen können, werden gebeten, sich unter der 05181-8073-115 mit der Polizei Alfeld in Verbindung zu setzen.

