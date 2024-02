Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruchdiebstahl ein Einfamilienhaus

Hildesheim (ots)

Bornum (web) - In der Zeit von Sonntag - 17:00 Uhr bis zum Montag - 10:30 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus in Bornum. In der Goethestraße versuchte die unbekannte Täterschaft gewaltsam über ein Fenster in das Objekt einzudringen. Der/die unbekannten Täter scheiterten am Fenster, so dass es nicht zum Eindringen in das Einfamilienhaus kam. Der Schaden am Fenster wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth in Verbindung zu setzen (Tel.: 05063-9010).

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell