Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in ein Hotel

Schmallenberg (ots)

In der Nacht zu Freitag haben sich unbekannte Täter Zugang zu einem Hotel am "Ohlenbach" verschafft. Im Zeitraum zwischen 01:10 Uhr und 05:15 Uhr drangen sie gewaltsam in das Gebäude ein. Dort öffneten sie Schubladen. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen keine Erkenntnisse über mögliche Tatbeute vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Schmallenberg unter der Telefonnummer 02974 - 90200.

