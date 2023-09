Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Olsberg (ots)

Zur Unfallzeit befuhr ein 19-jähriger Mann aus Olsberg mit seinem Pkw die Bundesstraße in Antfeld. In Höhe der Einmündung zur Straße "Oberdorf" kollidierte er beim Abbiegevorgang mit einem entgegenkommenden Pkw, in dem sich ein 71-jähriger Mann und eine 68-jährige Frau aus Bad Wünnenberg befanden. Bei dieser Kollision erlitten der 19-jährige und die beiden Insassen des entgegenkommenden Pkw leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (Schl.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell