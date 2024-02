Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Droh-E-Mail an Schule im Landkreis - Polizei leitet Ermittlungen ein, geht jedoch nicht von einer ernsthaften Gefahrenlage aus

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH - (jpm) Ein bislang unbekannter Absender hat am späten Sonntagabend, 18.02.2024, eine E-Mail an eine Schule in Bad Salzdetfurth geschickt, in der eine mögliche Gefahrenlage für den heutigen Montagvormittag (19.02.2024) angekündigt worden ist.

Nach Meldung des Sachverhalts an die Polizei, wurden noch gestern Abend Ermittlungen eingeleitet. Darüber hinaus erfolgte umgehend eine intensive Prüfung und Bewertung des Schreibens, mit dem Ergebnis, dass keine konkrete Gefahrenlage vorlag.

Heute Vormittag waren Polizeibeamte in der Schule zugegen. Zu Vorkommnissen ist es nicht gekommen.

Die Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts auf Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell