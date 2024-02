Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mehrere Kraftfahrzeugführer unter Alkoholeinfluss festgestellt

Hildesheim (ots)

Hildesheim (eis) Bei Verkehrskontrollen im Stadtgebiet wurden gleich drei Fahrzeugführer festgestellt, die aufgrund ihres alkoholisierungsgrades ihre Fahrzeuge nicht mehr hätten führen dürfen. Am Samstagabend, gegen 23:35 Uhr, wurde in der Kreuzstraße Ecke Brühl der 36jährige Fahrer eines BMW kontrolliert. Dieser pustete während der Kontrolle einen Wert von 0,58 Promille. Ein später durchgeführter, gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest bestätigte den ordnungswidrigen Alkoholwert. Um 03:00 Uhr am Sonntagmorgen wurde der Fahrer eines E-Scooters kontrolliert. Auch dieser 26jährige hatte zuvor zu viel Alkohol konsumiert, was ein Atemalkoholtest einem Wert von mehr als 0,25 mg/l bestätigte. Auch im wurde die Weiterfahrt untersagt. Schließlich wurde um 04:18 Uhr ein weiterer E-Scooter-Fahrer auf dem Kennedydamm angehalten und kontrolliert. Der 36jährige stand ebenfalls unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,31 mg/l. Auch dieser Verkehrsteilnehmer musste nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Alle drei Fahrzeugführer erwartet nun ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren. Am Ende droht allen eine empfindliche Geldstrafe und ein einmonatiges Fahrverbot.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell