Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl mehrerer Mopeds/Kleinkrafträder im Stadtgebiet

Hildesheim (ots)

Hildesheim, Innenstadt und Drispenstedt (eis) Unbekannte Täter entwendeten insgesamt fünft Kleinkrafträder bzw. MoFa im Stadtgebiet. Die Diebstähle fanden jeweils in der Nacht von Freitag, 16.02. auf Samstag, 17.02. statt. Ein Kleinkraftrad/MoFa der Marke Peugeot, welches mittels Lenkerschloss gesichert war, wurde in der Hannoverschen Straße vom Fahrbahnrand entwendet. Drei weitere Kleinkrafträder wurden im Stadtteil Drispenstedt entwendet. In der Lohdestraße wurde ein Motorroller der Marke Kwang Yang aus dem Kellereingang eines Mehrfamilienhauses gestohlen. Zwei weitere Motorroller wurden in der Hermann-Seeland-Straße entwendet. Dabei handelte es sich um einen Roller der Marken Gilera und Her Chee. Der Letztere konnte durch den Geschädigten im Nahbereich wieder aufgefunden werden; augenscheinlich hatte/n der oder die Täter das Interesse an dem Zweirad verloren. Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen bei der Polizei Hildesheim zu melden.

