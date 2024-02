POL-HI: Schlägerei in Bockenem

Hildesheim (ots) - Sarstedt -(jb) Unbekannte entwendeten aus einer Fahrradgitterbox am Bahnhof in Sarstedt ein Pedelec. Der Eigentümer schloss es am Samstag gg. 13.00 Uhr dort an und stelle gegen 22.30 Uhr fest, dass es gestohlen worden war. Es handelt sich um ein weißes Mountainbike der Marke KTM mit orangefarbener Vordergabel. Hinweise erbittet die Polizei Sarstedt unter 05066/9850. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hildesheim Schützenwiese 24 31137 Hildesheim ...

