POL-HI: Fahrten ohne Fahrerlaubnis und ohne Fahrzeugversicherung - Tag 6 der Verkehrssicherheitswoche

Hildesheim

PK BAD SALZDETFURTH (erb). Am sechsten Tag der Verkehrssicherheitswoche führten die Beamten des Polizeikommissariats Bad Salzdetfurth erneut Verkehrsüberwachungsmaßnahmen durch. Das Hauptaugenmerk lag am Samstag bei mobilen Verkehrskontrollen, welche flexibel im gesamten Revierbereich stattgefunden haben. Herausstechend sind hierbei zwei Kontrollen in Schellerten und Groß Ilde.

Gegen 12:45 Uhr kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung einen Kleintransporter in der Berliner Straße in 31174 Schellerten. Bei der Überprüfung stellten die Polizisten fest, dass der Fahrzeugführer über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Gegen den Mann ist ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet worden. Auch der Fahrzeughalter wird für sein Fehlverhalten strafrechtlich in die Verantwortung genommen, er hätte dem Fahrzeugführer die Fahrt schließlich nicht erlauben dürfen.

In der Hauptstraße in 31167 Bockenem, Ortsteil Gr. Ilde, geriet der Fahrer eines Pkw gegen 17:30 Uhr in den Fokus der Polizei. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergab sich, dass der Pkw über keine erforderliche Haftpflichtversicherung verfügte. Es wird nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz geführt.

In beiden Fällen ist die Weiterfahrt unterbunden worden.

