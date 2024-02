POL-HI: Falsche Wasserwerker bestehlen Seniorin in ihrer Wohnung

Hildesheim (ots) - HOLLE / GRASDORF (erb). Am 15.02.2024, in der Zeit von 16:45 Uhr bis 19:45 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft zwei Kfz-Kennzeichenschilder (Hildesheimer Zulassung) in der Hildesheimer Straße in 31188 Holle, OT Grasdorf. Die Kennzeichenschilder hatten sich zuvor an einem schwarzen Opel, welcher auf einem Grundstück geparkt war, befunden. Personen, die Hinweise zur Tat geben können ...

