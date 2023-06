Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Eng gutt Noperschaft ass een effektive Schutz géint Abriecher! Deutsche und Luxemburgische Polizisten beraten heute zum Thema Einbruchschutz

Heute, am 21.06.2023, findet unter der Leitung des EUCPN (Europeen Crime Prevention Network) der "erste europäische Tag ohne Einbruch" statt. Auch die Luxemburger Polizei und das Polizeipräsidium Trier nehmen an der Aktion teil.

Jede Woche werden Einbrüche begangen, die in der Regel in nur fünf bis zehn Minuten durchgeführt werden. Die Einbruchsprävention ist ein wichtiger Teil der Polizeiarbeit. Deshalb beraten heute am europäischen Tag ohne Einbruch deutsche Polizeibeamte der Zentralen Prävention des Polizeipräsidiums Trier gemeinsam mit Polizeibeamten der Police Lëtzebuerg Grenzgänger und Interessierte in Grevenmacher zum Thema Einbruchschutz.

Neben der richtigen Sicherungstechnik wird auch das Verhalten auf den sozialen Netzwerken während der Urlaubszeit am dortigen Infostand thematisiert. Wer will, kann am Infostand der Polizei selbst zum Einbrecher werden und versuchen, ein unzureichend gesichertes Fenster aufzuhebeln.

Damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen, empfiehlt die Polizei, neben einem sicherheitsbewussten Verhalten, außerdem einen soliden Grundschutz von Fenstern und Türen. Dieser steht an erster Stelle und wird im Idealfall durch Einbruchmeldetechnik ergänzt. Informationen zu geeigneter Sicherungstechnik gibt es unter: www.k-einbruch.de/sicherheitstipps

Weitere Informationen zum europäische Tag ohne Einbruch finden Sie unter: https://eucpn.org/

