POL-PPTR: Schwerer Verkehrsunfall in der Überleitung BAB 1 zur BAB 60 am AK Wittlich - Person eingeklemmt

Konz (ots) - Bei einem Brand am Dienstagmorgen, 20. Juni, in einem Wohnhaus in Konz-Karthaus ist ein 54-jähriger Hausbewohner leicht verletzt worden. Ein Anwohner hatte das Feuer in dem Mehrfamilienhaus in der Kurtstraße gegen 8.36 Uhr bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Zwei Bewohner des Hauses konnten rechtzeitig das Gebäude verlassen. Der 54-jährige Bewohner des Obergeschosses wurde mit Verdacht auf ...

