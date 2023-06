Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Ein Mann bei Feuer in Konz verletzt

Konz (ots)

Bei einem Brand am Dienstagmorgen, 20. Juni, in einem Wohnhaus in Konz-Karthaus ist ein 54-jähriger Hausbewohner leicht verletzt worden. Ein Anwohner hatte das Feuer in dem Mehrfamilienhaus in der Kurtstraße gegen 8.36 Uhr bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Zwei Bewohner des Hauses konnten rechtzeitig das Gebäude verlassen. Der 54-jährige Bewohner des Obergeschosses wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Trierer Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. An dem Haus entstand Sachschaden, dessen Höhe derzeit noch nicht beziffert werden kann. Das Haus ist weiterhin bewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen nach der Brandursache aufgenommen.

