Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Wohnung

Altena (ots)

Innerhalb der letzten zwei Wochen brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße ein. Im Inneren durchwühlten sie mehrere Schränke und Schubladen. Zutritt hatten sich die Täter zuvor verschafft, indem sie gewaltsam eine Terrassentür öffneten. Ob sie etwas entwendeten, ist derzeit nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Altena unter 02352/9199-0 entgegen. (schl)

