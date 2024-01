Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gullischacht offen/ Hammer fliegt über Haube und Frontscheibe

Iserlohn (ots)

Unbekannte haben an der Baarstraße einen Gullideckel herausgehoben. Am Dienstag gegen 6.10 Uhr fuhr ein Pkw über den unbeleuchteten Seitenarm der Baarstraße, erkannte den offenen Schacht nicht und geriet mit einem Rad in die Öffnung. Der Wagen wurde beschädigt und musste abgeschleppt werden. Polizeibeamte zogen das Gitter zurück auf den Schacht. Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Bereits am 25. Dezember wurde einem Iserlohner in der Liebigstraße ein Hammer gegen das Auto geworfen. Der Fahrer meldete sich erst am 2. Januar bei der Polizei, um Anzeige zu erstatten. Er gibt an, dass er am 1. Weihnachtsfeiertag gegen 1.30 Uhr die Liebigstraße in Richtung Almeloer Straße befuhr. An der Haltestelle Liebigstaße hätten zwei männliche und zwei weibliche Personen gestanden. Einer der Männer am Straßenrand warf den Hammer auf den vorbeifahrenden Pkw, der über die Motorhaube und die Frontscheibe flog. Dass der Hammer Dellen und Kratzer hinterlassen hatte, stellte der Fahrer erst später fest. Auch in diesem Fall ermittelt die Polizei wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Die Polizei bittet in beiden Fällen mögliche Zeugen, sich zu melden unter Telefon 9199-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell