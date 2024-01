POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2024

Iserlohn (ots) - Die Taschendiebe bleiben auch im neuen Jahr aktiv: Gleich am ersten möglichen Einkaufstag haben sie am Dienstag in einem Discounter am Baedecker Platz/ Im Wiesengrund zugegriffen. An der Kasse suchte ein 86-jähriger Iserlohner vergeblich in seiner Jackentasche nach der Geldbörse. Nachdem er zur Sicherheit zu Hause nachgeschaut hatte, ob er das Portemonnaie nicht vielleicht schlicht vergessen hatte, meldete er den wahrscheinlichen Diebstahl bei der ...

