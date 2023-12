Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei nimmt gesuchte Straftäter fest

Kehl/Baden-Baden/Offenburg (ots)

Die Beamten der Bundespolizei haben am gestrigen Sonntag vier gesuchte Straftäter festgenommen. Gestern Morgen erfolgte die Festnahme eines 38-jährigen gambischen Staatsangehörigen in Kehl. Dieser war kurz zuvor über den Grenzübergang Kehl Europabrücke nach Deutschland eingereist. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl wegen fahrlässiger Körperverletzung. Der Mann konnte die fällige Geldstrafe bezahlen und 30 Tage Haft abwenden. Ebenfalls in Kehl wurde gestern Abend ein 51-jähriger französischer Staatsangehöriger festgenommen. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl wegen Diebstahl. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 15 Tagen in das Gefängnis eingeliefert. Eine weitere Festnahme erfolgte gestern Abend am Bahnhof in Baden-Baden. Hier wurde ein 32-jähriger iranischer Staatsangehöriger polizeilich kontrolliert. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl wegen Erschleichen von Leistungen. Durch die Freundin des Mannes wurde die geforderte Geldstrafe bezahlt und damit 15 Tage Ersatzfreiheitsstrafe abgewendet. Die letzte Festnahme für den gestrigen Tag, erfolgte gegen 22 Uhr in einem Regionalexpress auf der Fahrt von Offenburg nach Karlsruhe. Hier wurde ein 46-jähriger türkischer Staatsangehöriger polizeilich kontrolliert. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Da der Mann die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 25 Tagen in das Gefängnis eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell