Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Polizeibericht der PI Neuwied

Neuwied (ots)

Im Rahmen von Verkehrskontrollen fielen am 21.06.2023 insbesondere zwei Fahrzeugführer in der Innenstadt mit Veränderungen und Mängeln an ihren Fahrzeugen auf. Bei einem 23jährigen Fahrzeugführer wurden gleich mehrere Veränderungen am Fahrzeug und insbesondere im Zusammenhang mit der Abgasanlage festgestellt. Zur Erstellung eines Gutachtens wurde das Fahrzeug sichergestellt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Bei einem weiteren 24jährigen Fahrzeugführer staunten die Beamten nicht schlecht, als sie die ohne erkennbares Profil angebrachten Reifen am Auto in Augenschein nahmen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ebenfalls ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zudem wurde gegen 00:44 Uhr in Irlich ein 39jähriger Fahrradfahrer einer Kontrolle unterzogen, welcher zuvor bereits durch seine schwankende Fahrweise auffiel. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille, was die zuvor festgestellte Fahrweise begründen könnte. Dem Radfahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell