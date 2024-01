Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Dieseldiebstahl auf Baustelle der Rahmedetalbrücke/Randalierer geht auf Beamte los und landet im Polizeigewahrsam

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte haben innerhalb der letzten zwei Wochen ca. 100 Liter Dieselkraftstoff aus einem Tank auf der Baustelle der Rahmdetalbrücke an der A45 gestohlen. Die Täter brachen den Tank dafür gewaltsam auf. Täterhinweise liegen der Polizei bislang nicht vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 02351/9099-0 entgegen. (schl)

Ein 50-jähriger Lüdenscheider randalierte am Mittwochnachmittag, gegen 15:50 Uhr, im Bereich eines Grills an der Knapper Straße, indem er laut herumschrie. Die alarmierten Polizisten sprachen den sichtlich alkoholisierten Mann an. Dieser beschimpfte sie wiederum unmittelbar als "Drecksbullen" und "Missgeburten". Als der Mann weggehen wollte, forderten die Beamten ihn auf stehen zu bleiben. Der 50-jährige ballte als Reaktion die Fäuste und ging auf die Beamten los. Mittels Pfefferspray gelang es den Polizisten den Angriff abzuwehren und den Mann zu überwältigen. Für ihn ging die Fahrt mit dem Streifenwagen ins Polizeigewahrsam. Gegen den Mann wird wegen Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell