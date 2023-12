Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: 19-Jährige belästigt

Nordheim/Heilbronn (ots)

Zu einer sexuellen Belästigung einer 19-Jährigen durch einen 40 Jahre alten Fahrgast ist es am gestrigen Donnerstagnachmittag (14.12.2023) in einem Regionalzug in Richtung Heilbronn gekommen. Bisherigen Informationen zufolge fuhr die 19-Jährige zunächst mit einem Regionalzug von Tübingen in Richtung Heilbronn, als sich ein 40 Jahre alter deutscher Staatsangehöriger wohl neben sie setzte. Beim Aufstehen auf Höhe des Bahnhofs Nordheim soll der Mann die Geschädigte dann am bekleideten Oberschenkel berührt haben. Die junge Frau verständigte umgehend das Zugpersonal, woraufhin die Bundespolizei die beiden Reisenden bei der Ankunft der Regionalbahn am Heilbronner Hauptbahnhof noch im Zug antreffen konnte. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

