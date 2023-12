Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Bundespolizei: Ermittlungserfolg im Zusammenhang mit einer gefährlichen Körperverletzung - Tatverdächtiger festgenommen

Rems-Murr-Kreis/Stuttgart (ots)

Beamte der Bundespolizei Stuttgart haben am heutigen Morgen (14.12.2023) einen 14-jährigen Jugendlichen festgenommen, der im Verdacht steht, am 10.10.2023 in einer S-Bahn der Linie S2 einen 17-Jährigen mit einem Teleskopschlagstock ins Gesicht geschlagen zu haben. (siehe Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Stuttgart unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5623276)

Gegen den 14-jährigen deutschen Staatsangehörigen lag unter anderem wegen der oben genannten gefährlichen Körperverletzung ein Untersuchungshaftbefehl vor.

Der Wohnsitz des 14-Jährigen im Rems-Murr-Kreis wurde daraufhin am heutigen Morgen mit Unterstützung von Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Aalen durchsucht. Hierbei stellten die eingesetzten Polizisten diverse Gegenstände sicher. Der Jugendliche selbst wurde kurze Zeit später in der Wohnung einer Bekannten angetroffen und festgenommen. Er wurde im Laufe des heutigen Vormittags einer Haftrichterin vorgeführt, die den Haftbefehl in Vollzug setzte. Bundespolizisten brachten ihn im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt.

