Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gegenstand im Gleis, S-Bahn muss bremsen

Stuttgart (ots)

Ein Lokführer der S-Bahnlinie S6 mussten am heutigen Morgen (12.12.2023) auf der Strecke Stuttgart Feuerbach in Richtung Hauptbahnhof eine Schnellbremsung einleiten. Bisherigen Informationen zufolge meldete der Lokführer der S-Bahnlinie 6 gegen 08:40 Uhr der Notfallleitstelle, dass er ein zu dem Zeitpunkt nicht näher definierbaren Gegenstand überfahren habe. Ereignet hatte sich der Vorfall im Tunnel auf der Strecke von Feuerbach in Richtung Stuttgart Nord. Hier soll der Triebfahrzeugführer, welche mit ca. 90 km/h unterwegs war, unmittelbar nach Erkennen des Gegenstandes eine Schnellbremsung eingeleitet haben. Alarmierte Kräfte der Bundespolizei und der Feuerwehr suchten nach Sperrung der Fern- und S-Bahngleise die Strecke ab und konnten Entwarnung geben. Bei dem überfahrenden Gegenstand handelte es sich lediglich um eine weiße Plane, welche sich in den Gleisen befunden hatte. Durch die Schnellbremsung des Zuges wurde nach derzeitigen Stand der Ermittlungen niemand verletzt. Eine Frau, welche über Atemnot klagte, wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr zu einem alarmierten Rettungswagen gebracht. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell