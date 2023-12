Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 36-Jähriger setzt Mülleimer am Bahnhof Bad Rappenau in Brand

Bad Rappenau (ots)

Am Sonntag(10.12.2023) wurde ein Mülleimer am Bahnhof Bad Rappenau in Brand gesetzt. Ein zufällig anwesender Feuerwehrmann der Freiwilligen Feuerwehr könnte den Brand löschen. Bisherigen Informationen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 17:00 Uhr am Bahnsteig 2 des Bahnhofes Bad Rappenau. Hier soll ein 36 Jahre alter rumänischer Staatsangehöriger ein Kleidungsstück angezündet und dieses dann in einen Mülleimer geworfen haben. Durch diesen Vorgang fing der Mülleimer mit Inhalt ebenfalls Feuer. Ein zufällig sich am Bahnsteig befindlicher Feuerwehrmann einer Freiwilligen Feuerwehr im Umkreis, wurde auf das Feuer aufmerksam und löschte den Brand umgehend. Laut aktuellen Erkenntnissen entstand durch die schnelle Reaktion des geschulten Mannes kein größerer Schaden. Alarmierte Kräfte der Landes-und Bundespolizei konnten den mutmaßlichen Täter vor Ort feststellen

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell