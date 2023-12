Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 67-Jähriger verletzt Reinigungskraft der Deutschen Bahn AG;

Ulm (ots)

Weil ein Reisender einen abgestellten Zug in der Nacht zum Montag (11.12.2023) am Hauptbahnhof Ulm nicht verlassen wollte, verletzte er eine Reinigungskraft der Deutschen Bahn AG. Bisherigen Informationen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 01:20 Uhr auf dem Abstellgleis des Hauptbahnhofes Ulm. Hier soll der offensichtlich alkoholisierte 67 Jahre alte Mann durch zwei Reinigungskräfte der Deutschen Bahn AG in einem bereits abgestellten und für die Reinigung bereit stehenden Zug angetroffen worden sein. Der Aufforderung den Zug zu verlassen kam der deutsche Staatsangehörige offenbar nicht nach. Laut Zeugenaussagen kratzte er hier einen der Reinigungskräfte wohl entlang dessen Halses. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten den Tatverdächtigen noch im Zug feststellen. Eine ärztliche Versorgung wurde offenbar nicht benötigt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts einer Körperverletzung wurden eingeleitet.

