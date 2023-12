Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mit Softairwaffe auf Metropolexpress geschossen

Bietigheim-Bissingen (ots)

Gestern Abend (11.12.2023) gab ein bisher unbekannter Täter am Bahnhof Bietigheim-Bissingen einen Schuss auf den sich am Bahnsteig befindlichen Metropolexpress 17a mit einer Softairwaffe ab. Bisherigen Informationen zufolge soll sich der Vorfall gegen 20:00 Uhr am Bahnsteig des Bahnhofs Bietigheim-Bissingen ereignet haben. Hier soll ein bisher unbekannter Täter mutmaßlich mit einer Softairwaffe auf eine bisher unbekannte Person, welche sich hinter einem Fenster des gerade haltenden Metropolexpresses befand, geschossen haben. Der Lokführer des Zuges konnte diesen Vorfall offenbar beobachten und verständigte die Bundes- und Landespolizei. Dem Täter, welcher in Begleitung einer weiteren Person war, gelang es über den Treppenabgang in unbekannter Richtung zu fliehen. Laut aktuellen Erkenntnissen wurde durch diesen Vorfall niemand verletzt. Sachschäden am Zug sind bisher nicht bekannt. Zeugen, welche den Vorfall beobachten konnten, insbesondere der Geschädigte, welcher hinter zu Scheibe saß, werden gebeten sich an die Bundespolizei unter 0711 / 870 35 0 zu wenden. Der Täter soll zum Tatzeitpunkt mit einer weißen Jacke und einer Jeanshose bekleidet gewesen sein, weiterhin soll er die mutmaßliche Waffe bei der Flucht in seinen Händen gehalten haben. Sein Begleiter trug augenscheinlich einen weißen Pullover, eine dunkle Weste und einer Jeanshose. Die Ermittlungen wegen des Verdachts einer Bedrohung dauern an.

