Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 15-Jähriger attackiert Bundespolizisten

Ulm (ots)

Zu einem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte durch einen Jugendlichen ist es am gestrigen Dienstagmorgen (12.12.2023) am Ulmer Hauptbahnhof gekommen. Bisherigen Ermittlungen zufolge soll der 15 Jahre alte deutsche Staatsangehörige zusammen mit vier weiteren Personen gegen 12:00 Uhr mit einem ICE von München in Richtung Ulm gefahren sein ohne hierbei über das erforderliche Ticket zu verfügen. Nachdem die fünf Reisenden gegenüber dem Zugpersonal offenbar weder ein Ticket noch einen Ausweis vorzeigen wollten, wurde die Bundespolizei über den Vorfall informiert. Bei der Ankunft des Fernzuges am Ulmer Hauptbahnhof konnten mehrere Einsatzkräfte die 5 Personen noch im Zug antreffen, wobei einer der Jugendlichen versuchte sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen, was jedoch verhindert werden konnte. Alle fünf Beschuldigten wurden anschließend auf die Dienststelle am Hauptbahnhof verbracht. Dort attackierte der 15 Jahre alte Reisende einen 50-jährigen Beamten, indem er versuchte diesen ohne Vorwarnung mit der Faust in das Gesicht zu schlagen. Der Bundespolizist konnten den Angriff jedoch abwehren und den Jugendlichen, welcher die Streifen zudem verbal beleidigte, an der Wand fixieren. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 15-Jährige an das Jugendamt übergeben, er muss nun mit einem Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und des Erschleichens von Leistungen rechnen.

