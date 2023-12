POL-S: Taschendiebe unterwegs

Stuttgart-Ost/-Feuerbach (ots) - Unbekannte haben zwischen Mittwoch (06.12.2023) und Donnerstag (07.12.2023) Katalysatoren von geparkten Fahrzeugen in der Haußmannstraße und in der Kyffhäuserstraße gestohlen. Der 48-jährige Besitzer eines Toyota Prius stellte sein Fahrzeug am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr in der Haußmannstraße auf Höhe Hausnummer 72 ab. Als er am Donnerstagmorgen gegen 07.30 Uhr losfahren wollte, ...

