Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Trunkenheitsfahrt aus Bornheim endet in Euskirchen

Euskirchen (ots)

Ein auffälliger Verkehrsteilnehmer wurde der Bonner Polizei gegen 22 Uhr am Samstagabend (21.10.2023) per Notruf gemeldet. In Heimerzheim fuhr ein PKW-Fahrer in Schlangenlinien und mit wechselnder Geschwindigkeit in Richtung Euskirchen. In Euskirchen wurde der Fahrzeugführer von zwei weiteren Verkehrsteilnehmern an der Weiterfahrt gehindert und von den Euskirchener Polizeibeamten kontrolliert. Am Fahrzeug wurden frische Unfallspuren festgestellt. Obwohl er nach eigenen Angaben nur ein Bier konsumiert hat, wurde bei der Kontrolle ein Atemalkoholwert von über 1,8 Promille gemessen. Daher wurde dem 36-jährigen Fahrer eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet und das Fahrzeug sichergestellt.

