Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Aufmerksame Fußgängerin entdeckt Kabeldiebe

Weilerswist (ots)

Eine Frau aus Weilerswist hat durch ihre Mitteilung an die Polizei maßgeblich dazu beigetragen, dass zwei Kabeldiebe festgenommen werden konnten. Gegen 8.30 Uhr am Samstagmorgen (21.10.2023) meldet sie, dass ein Fahrzeug seit über zwei Stunden mit laufendem Motor am Straßenrand geparkt sei und dort zwei Männer im Fahrzeug schlafen würden. Der Kofferraum sei voller dicker Kabel. Dabei gab sie auch das Kennzeichen durch. Dieses war zur Fahndung ausgeschrieben, da es in Rheinland-Pfalz als gestohlen gemeldet worden war. Durch mehrere Polizeibeamte wurden die beiden Männer (beide 27 Jahre alt) noch im Fahrzeug angetroffen und festgenommen. Der Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand ebenso wie der Beifahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Im Fahrzeug wurden weitere Betäubungsmittel und offensichtlich entwendete Kabelstränge mit einem geschätzten Schrottwert von ca. 1500 Euro aufgefunden. Ein Eigentumsnachweis für das Fahrzeug konnte nicht erbracht werden. Es war nicht für den Straßenverkehr zugelassen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Gegen die beiden Festgenommen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

