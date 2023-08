Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Blutkonserventransporter auf der Einsatzfahrt verunfallt

Am heutigen Vormittag ereignete sich gegen 11:25 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Kreuzung Konrad-Adenauer-Brücke/Friedrich-Ebert-Straße, bei dem ein Fahrzeug der Johanniter und ein VW Tiguan kollidierten.

Das Einsatzfahrzeug der Johanniter befand sich auf einer dringenden Einsatzfahrt zum Evangelischen Krankenhaus Oberhausen und machte Gebrauch von Sonderrechten. An Bord des Fahrzeugs befanden sich mehrere Blutkonserven, die in einem speziellen Transportbehälter gesichert waren. Infolge der Kollision mit einem SUV im Kreuzungsbereich Konrad-Adenauer-Brücke/Friedrich-Ebert-Straße wurden die Fahrerin des SUV sowie der Fahrer des Einsatzfahrzeugs leicht verletzt. Weitere Personen befanden sich nicht in den Fahrzeugen.

Die Verletzten wurden umgehend vom Rettungsdienst versorgt und in Mülheimer Krankenhäuser zur weiteren Behandlung eingeliefert. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten den Brandschutz sicher, auslaufende Betriebsstoffe wurden abgestreut und aufgenommen. Beide Fahrzeuge erlitten erhebliche Schäden und mussten abgeschleppt werden.

Glücklicherweise blieben die Blutkonserven während des Unfalls unversehrt. Sie wurden mit einem Ersatzfahrzeug sicher zum Bestimmungsort transportiert.

Im Einsatz waren der Führungsdienst, ein Löschfahrzeug, zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie die Polizei.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es aufgrund der erforderlichen Absperrungen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen.

