Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Brand im Vereinsheim, Feuerwehr verhindert schlimmeres

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am späten Abend des 09.08.23, kam es gegen 22.00 Uhr zu einem Brand in einer Elektrounterverteilung in einem Vereinsheim an der Hansbergstraße. Daraufhin entsendetet die Leitstelle mit dem Einsatzstichwort "Brand 1" den Löschzug der Feuerwache Heißen, den Rettungsdienst, sowie den Führungsdienst von der Hauptfeuerwache Broich. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte befand sich der Bereich um die Elektroverteilung bereits in Vollbrand und eine starke Rauchentwicklung war erkennbar. Aufgrund der hölzernen Bauweise des betroffenen Gebäudes und dem sich schnell ausbreitendem Feuer, wurde das Alarmstichwort auf Gebäudebrand erhöht, wodurch weitere Kräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr zur Einsatzstelle entsandt wurden. Gleichzeitig wurde durch den ersteintreffenden Löschzug die Brandbekämpfung mit einem Trupp unter Atemschutz eingeleitet, wodurch ein Ausbreiten des Feuers schlussendlich verhindert werden konnte. Im weiteren Verlauf mussten mehrere Holzverkleidungen entfernt werde, damit Glutnester abgelöscht werden konnten und durch den hinzugezogenen Energieversorger, wurde das betroffene Gebäude vom Stromnetz genommen. Bei dem Versuch den Brand zu löschen, wurden zwei Personen leicht verletzt. Diese wurden durch den Rettungsdienst medizinisch Versorgt, ein Transport in ein Krankenhaus war jedoch nicht nötig. An dem ca. 2. stündigen Einsatz waren Kräfte der Berufsfeuerwehr beider Wachen, sowie der Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Heißen beteiligt. Für die gesamte Einsatzzeit wurde der Grundschutz durch die Freiwillige Feuerwehr Broich sichergestellt. (RSch)

