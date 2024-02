POL-HI: Alfeld - Unfallflucht am Krankenhaus

Hildesheim (ots) - Nordstemmen - Barnten (tko) In der Zeit von Sonntag, 18.02.2024, 23.00 Uhr, bis Dienstag, 20.02.2024, 08.25 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in das Clubhaus in der Kampstraße ein. Die Täter drangen durch ein Fenster in die Räumlichkeiten ein und durchsuchten das Clubhaus nach Diebesgut. Zum Diebesgut können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden. Weiterhin besprühten die unbekannten Täter in den Räumlichkeiten Wände und ...

